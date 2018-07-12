Юлия Высоцкая дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о том, как попала в неловкую ситуацию на Венецианском кинофестивале: в спешке собрав вещи для мероприятия, уже на месте она обнаружила, что ничего ей не подходит.

Юлия Высоцкая дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о том, как попала в неловкую ситуацию на Венецианском кинофестивале: в спешке собрав вещи для мероприятия, уже на месте она обнаружила, что ничего ей не подходит.Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский являются одной из самых крепких и стильных пар в отечественном кинематографе. Супруги, где бы не появились, всегда получают комплименты от модных критиков. Однако, по признанию Высоцкой, бывали и у нее в жизни модные провалы. Причем один произошел совсем недавно, во время Венецианского кинофестиваля, где пара представила фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына"."Я, никогда ничего не успевая, накануне отлета быстро примерила все, что привезла девушка-стилист, и покидала все это в чемодан, почти не глядя. Когда уже в Венеции мой муж это увидел, он сказал: "Ни-ког-да! Никогда ты это не наденешь", – начала свой рассказ Высоцкая.Оказалось, большинство вещей для выходов в свет оказались неподходящими для актрисы. "Что-то невероятно ярко-желтое, что приплюснуло мне грудь так, что ее было просто очень много, не знаю, как я мерила, но вряд ли у меня за три дня грудь выросла на размер", – пояснила Юлия.Еще был струящийся наряд с пайетками и разрезами спереди и сзади, комбинезон, который, несмотря на невероятную красоту, хоть и совершенно преобразил актрису, но смотрелся совсем не так. как ей бы хотелось. "Абсолютно ясно, что я на четвертом месяце беременности", – цитирует актрису журнал .Впрочем, в чемодане нашлось одно платье, которое Высоцкая надела на финальную церемонию вручения наград. "В процессе подготовки мы с визажистом торопились и так удачно завязали бант, что дизайнер модного дома, который предоставил платье, сначала это платье даже не узнала. Бант нужно было завязать на плече, а мы завязали на шее. Если честно, мне показалось, что платье от этого даже выиграло", – заключила Юлия Высоцкая.