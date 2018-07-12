Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления британского министра обороны Гэвина Уильямсона об обвинении России в смерти Дон Стерджес из Эймсбери и назвала их недопустимыми.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики прокомментировала заявления британского министра обороны Гэвина Уильямсона об обвинении России в смерти Дон Стерджес из Эймсбери и назвала их недопустимыми.Уильямсон утверждает, что "Россия совершила атаку на территории Великобритании". По его мнению, это привело к смерти британской поданной."Мы считаем недопустимыми высказывания ряда политиков и журналистов, которые цинично использовали трагическую смерть женщины для продвижения собственных интересов", — цитирует Марию Захарову ТАСС.Представитель МИД РФ также задалась вопросом, почему глава британского министерства обороны делает выводы о характере трагедии, в то время как расследование по делу еще не завершено. Помимо этого, Захарова отметила, что Англия не делала заявлений об официальных версиях произошедшего в Эймсбери, о подозреваемых общественности также неизвестно.30 июня Дон Стерджес и ее друг Чарльз Роули были доставлены в больницу города Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля Стерджес скончалась, Роули пришел в сознание спустя два дня. Скотленд-Ярд выступил с заявлением о том, что пострадавшие отравились "Новичком" — тем же веществом, что и Сергей Скрипаль с дочерью Юлией.