Главную причину поражения сборной Англии в полуфинальной встрече с Хорватией назвал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В интервью телеканалу "Россия 24" он заявил, что англичан подвело отсутствие на трибуне Терезы Мэй.Если бы премьер-министр Великобритании приехала в Россию поддержать своих футболистов, то англичане бы обязательно выиграли матч с хорватами, убежден Жириновский. Лидер ЛДПР лично был на трибуне "Лужников" во время матча Хорватия-Англия. Он признался, что следит за всеми матчами чемпионата мира по футболу в России. А на московском полуфинале болел за хорватскую сборную, поскольку это "балканские, близкие нам народы".11 июля Тереза Мэй ограничилась пожеланием успеха английской футбольной сборной в Twitter.Gareth Southgate and the @England boys have done a fantastic job, and I wish them all the very best of luck tonight. #ENGCRO #ThreeLions #WorldCup2018 pic.twitter.com/g8syTLr0hn— Theresa May (@theresa_may) 11 июля 2018 г.Ранее британская пресса пугала британских болельщиков Россией и предостерегала их от поездки на чемпионат мира. Поэтому кроме поддержки со стороны чиновников английской сборной не хватило и поддержки трибун.Чиновники британского правительства и члены королевской семьи заявили еще до начала чемпионата, что будут его бойкотировать. "Футбол возвращается домой", — заявил президент Футбольной ассоциации принц Уильям, поздравляя сборную Англии с выходом в полуфинал.В качестве причины бойкота Лондон назвал подозрения Москвы в причастности к отравлению "Новичком" в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.Москва обвинения в свой адрес категорически отрицает. Россия требует обнародовать информацию о тех исследованиях, которые с нервно-паралитическими веществами ведет британская военная лаборатория в Портон-Дауне. При этом Москва готова оказать всяческую помощь при расследовании инцидентов с отравлениями, тем более, что в Эймсбери произошел еще один схожий с отравлением Скрипалей случай. Солсбери и Эймсбери находятся в 13 и в 11 километрах от Портон-Дауна.