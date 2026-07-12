Куценко играет коррупционного губернатора, который потерял память.

В Петушинском районе Владимирской области сейчас идут съёмки телевизионного серила под названием «Губернатор», в главной роли которого снимается известный российский актёр Гоша Куценко. Об этом сообщают в администрации района.Согласно сценарию, губернатор в исполнении Гоши Куценко, сбегает от обвинений в коррупции в отпуск. На время отпуска он находит себе двойника — простого электрика Вадика. Но по пути в аэропорт настоящий губернатор теряет память и оказывается на попечении женщины, чей дом он ранее приказал снести. Дама решает отомстить чиновнику и уверяет губернатора, что он её муж Николай. Пока же у власти стоит электрик Вадик.Киногруппа сериала не случайно остановили свой выбор для съёмок сериала в Петушинском районе. Им нужны были тихие локации, которые передают атмосферу размеренной жизни в деревенской провинции. «Это не декорации — это наша настоящая жизнь, которую жители России скоро увидят на экранах», — уточнили в администрации Петушинского района.Напомним, юбилейный открывает прием заявок.