Народный артист России, актер театра Современник Анатолий Узденский скончался в Новосибирске на 67-м году жизни.

Актер театра "Современник", народный артист России Анатолий Узденский скончался.Артист умер в Новосибирске, где проводил отпуск. Ему было 66 лет.Узденского похоронят в Москве. О дате и времени в театре сообщат дополнительно, передает ТАСС.Узденский родился 24 февраля 1952 года. Заслуженный артист РФ (1993). Народный артист РФ (1999). Учился в студии при Павлодарском драмтеатре (Казахстан).Окончил Новосибирское театральное училище (1972-1975, руководитель курса К.С. Чернядев). Работал в Новосибирском драматическом театре "Старый дом" (1982-2004) и в Санкт-Петербургском "Театре на Литейном". С 2005 года был актером Московского театра "Современник". Снялся в более чем пяти десятках фильмов и сериалов.