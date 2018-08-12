Чемпион Германии мюнхенская Бавария выиграла свой первый трофей в новом сезоне. В матч за Суперкубок баварцы со счетом 5:0 разгромили обладателя Кубка страны Айнтрахт из Франкфурта.

Чемпион Германии мюнхенская "Бавария" выиграла свой первый трофей в новом сезоне. В матч за Суперкубок баварцы со счетом 5:0 разгромили обладателя Кубка страны "Айнтрахт" из Франкфурта.В обеих командах поменялись тренеры. Возглавлявший "Айнтрахт" в прошлом году Нико Ковач возглавил "Баварию". Во Франкфурт пришел австрийский специалист Ади Хюттер, ранее трудившийся в швейцарском "Янг Бойз".Дебют Нико Ковача на посту главного тренера мюнхенцев оказался более, чем успешным. Его команда забила пять безответных мячей в ворота "Айнтрахта". В первом тайме Роберт Левандовский дважды опередил защитнику "Айнтрахта" и сделал дубль. После перерыва Левандовский забил третий мяч, после чего Кинсли Коман и Тиаго Алькантара подвели итог встречи – 5:0. "Бавария" в седьмой раз в истории выиграла Суперкубок Германии.