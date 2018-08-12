В 2009 году явно тоже не без подсказок извне в наступление перешла Украина. Устроила транзитный шантаж, в результате которого 13 европейских партнеров оказались отрезанными от российского газа. В деталях тех процессов разбирались авторы документального фильма Газ. Большая игра.

Агрессия Грузии — это 2008 год. А в 2009 году явно тоже не без подсказок извне в наступление перешла Украина. Устроила транзитный шантаж, в результате которого 13 европейских партнеров оказались отрезанными от российского газа. В деталях тех процессов разбирались авторы документального фильма "Газ. Большая игра", который выйдет в эфире канала "Россия".Фильм "Газ. Большая игра" — захватывающая документальная лента на стыке расследования и политического анализа. В ее центре газ, как товар и фактор современной геополитики."Америке было невыгодно экономическое укрепление Европы. Если бы Европа получила дешевый российский газ, который был близко и стоил достаточно недорого, то США получали бы весомого конкурента", — считает эксперт в нефтегазовой отрасли международного консалтингового агентства Мария Белова.Газовый кризис 2009 года, украинский транзитный шантаж, борьба за южные маршруты российского голубого топлива. Как это отразилось не только на экономике, но и на судьбах простых людей — турок, греков, итальянцев, сербов, которым российский газ нужен как воздух?"XXI век. Он есть у всех. А мы до сих пор отапливаем жилище дровами. Это и смешно и обидно", — подчеркивает предприниматель Эрдинч Карабава.На шахматной доске современной Европы каждый игрок преследует свои интересы. Но свои ли?"Они находятся под сильным влиянием Соединенных Штатом. Тут все ясно. Они с утра до ночи требуют вообще отказаться от сотрудничества с Россией", — говорит о таких игроках руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.Логика бизнеса здесь не работает. Так хотят хозяева игры."Это сделано для того, чтобы другие страны, которые должны остаться нашими сателитами, стали энергетически зависимы от Америки", — рассказывает о "щедрых" предложениях сжиженного газа из США сотрудник государственного департамента США в отставке Джим Джатрас.И не важно, что сжиженный американский газ, как говорит статистика, на 80 процентов дороже.- Между Россией и Соединенными Штатами возник геополитический интерес. И сейчас это является основным поле битвы. Была целая компания по предотвращению строительства "Южного потока".Сенаторы США летали в Болгарию с приказом забыть о "Южном потоке"."Грустно, конечно, как не грустно. Пропал такой проект", — сокрушается бывший сотрудник SOUTH STREAM TRANSPORT (Болгария) Иордан Иорданов.И об энергичном внушении для непослушной Сербии.- Это безобразие, что вы продолжаете закупки российского газа.И об обещаниях для прилежной Украины сохранять транзит российского газа. В обмен на определенные услуги."Украина, с моей точки зрения, будет продолжать подрывать авторитет России. Пока ей это будет разрешено", — считает обозреватель сербской газеты "Политика" Ясна Петрович.Создатели фильма приводят неумолимую политическую арифметику. Европе нужно 500 миллиардов кубометров газа в год. Россия — близкий, надежный и выгодный поставщик. Но США позарез необходим весь европейский энергетический рынок. Желания самих европейцев Америка в расчет не берет."В один момент европейцы скажут: "Достаточно". И они осознают, что у них больше общего с экономической точки зрения с Россией, чем с Соединенными Штатами", — опасается экс-сотрудник Госдепа Джим Джатрас."Большая игра" в разгаре. Документальный фильм на канале "Россия" 13 августа после полуночи.