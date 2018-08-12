В Москве в квартире жилого дома по адресу: улица Братиславская, дом 19 корпус 1 возник пожар. По данным источника в экстренных службах столицы, в результате возгорания пострадали четыре человека.

В Москве в квартире жилого дома по адресу: улица Братиславская, дом 19 корпус 1 возник пожар. По данным источника в экстренных службах столицы, в результате возгорания пострадали четыре человека.Площадь пожара составила 10 квадратных метров, к настоящему моменту он уже потушен. Шестеро спасенных из загоревшейся квартиры осмотрены медиками, четверо из них госпитализированы, передает ТАСС.