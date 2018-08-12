Федерация хоккея России выступила с заявлением о необходимости сохранения олимпийского хоккейного турнира. Ранее появилась информация о возможном исключении хоккея из программы Олимпийских игр 2022 года.

Федерация хоккея России выступила с заявлением о необходимости сохранения олимпийского хоккейного турнира. Ранее появилась информация о возможном исключении хоккея из программы Олимпийских игр 2022 года.Канадский журналист Горд Миллер на своей странице в соцсети сообщил, что руководство ИИХФ рассматривает вопрос об исключении хоккея из программы зимних Олиимпиад. Это связано с нежеланием НХЛ брать перерыв во время олимпийского турнира и нежелание североамериканской лиги отпускать игроков.Федерация хоккея России отреагировала на новость о попытке лишить хоккей олимпийского статуса. "Национальная хоккейная лига вправе принимать решение об участии ее игроков в Олимпиаде. Однако, проведение олимпийского хоккейного турнира не зависит от позиции НХЛ. Олимпиада-2018 показала, что внимание к хоккею и уровень олимпийского турнира остается высоким независимо от участия игроков НХЛ. ФХР всеми средствами и на всех уровнях будет отстаивать сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира — выступление ведущих мировых сборных в сильнейшем составе", — приводит текст заявления ФХР "Спорт-Экспресс".