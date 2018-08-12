В Глазго продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В воскресенье разыгрываются медали в отдельных упражнениях у мужчин. Россиянин Артур Далалоян завоевал золото в опорном прыжке.

В Глазго продолжается чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В воскресенье разыгрываются медали в отдельных упражнениях у мужчин. Россиянин Артур Далалоян завоевал золото в опорном прыжке.Артур Далалоян защитил титул чемпиона Европы, набрав 14,900 балла. На втором месте украинский гимнаст Игорь Радивилов, на третьем – еще один россиянин Дмитрий Ланкин.Также Артур Далалоян занял третье место в вольных упражнениях Победил британец Дерек Каннингем, на втором месте израильтянин Артем Долгопят. На упражнениях на кольцах победил грек Элефтериос Петруниас. Никита Нагорный был четвертым. У упражнениях на коне – сильнейшим стал Рис Макленнаган. Давид Белявский и Николай Куксенков заняли четвертое и пятое места.