На проходящем в Глазго чемпионате Европы по спортивной гимнастике продолжаются соревнования мужчин в отдельных видах. Российские гимнасты Артур Далолаян и Давид Белявский заняли первое и второе места на параллельных брусьях.

На проходящем в Глазго чемпионате Европы по спортивной гимнастике продолжаются соревнования мужчин в отдельных видах. Российские гимнасты Артур Далолаян и Давид Белявский заняли первое и второе места на параллельных брусьях.Артур Далолаян набрал 15,433 балла, что принесло ему вторую золотую медаль. Ранее Артур победил в опорном прыжке и занял третье место в вольных упражнениях.Давид Белявский с результатом 15,166 балла занял второе место. Бронзовая награда досталась швейцарцу Оливер Хеги.