Три вертолета Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России, которые участвуют в тушении крупного пожара в ущелье Уч-Кош неподалеку от центра Ялты, прекратили работу с наступлением темноты. Они продолжат полеты утром в понедельник. Кроме того, к тушению , как ожидается, подключится самолет-амфибия Бе-200.

Три вертолета Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России, которые участвуют в тушении крупного пожара в ущелье Уч-Кош неподалеку от центра Ялты, прекратили работу с наступлением темноты. Они продолжат полеты утром в понедельник, 13 августа. Кроме того, к тушению , как ожидается, подключится самолет-амфибия Бе-200.Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС, спасатели работы не сворачивают — они патрулируют охваченную пожаром местность круглые сутки.По данным на вечер воскресенья, 12 августа, пожар локализован на площади 26 гектаров. "Активная фаза тушения пока прекратилась", — сказал представитель пресс-службы.Пожар в горах между Ялтинским и Крымским заповедниками начался в субботу, 11 августа, очаг находился в урочище Уч-Кош. Пострадавших нет, угрозы распространения огня на населенные пункты также нет.