Европа должна налаживать плодотворное сотрудничество с Россией, а не идти на поводу у США, заявила председатель фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт. Соединенные Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецкой технологии — и правильно делают, подчеркнула политик.

Европа должна налаживать плодотворное сотрудничество с Россией, а не идти на поводу у США, считает председатель фракции левых в бундестаге Сара Вагенкнехт."Соединенные Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецкой технологии — и правильно делают", — подчеркнула политик в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.Вагенкнехт подчеркивает, что США преследуют свои интересы, а с приходом Трампа — агрессивным способом. Политик считает, что интересы США противоречат интересам Европы, и не только в сфере экономики. Активно ведутся войны за ресурсы, для этого дестабилизирована ситуация в странах Ближнего Востока. А расплачиваться за это приходится в первую очередь Европе, сказала Вагенкнехт."Мы не должны подчиняться политике, которая противоречит нашим интересам", — констатировала Вагенкнехт. В их круг входит в том числе стабилизация на Ближнем Востоке и плодотворное сотрудничество с Россией.