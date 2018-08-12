Министерство финансов РФ не намерено предлагать бизнесу делиться с государством частью своих доходов. Тем не менее, государство должно работать над тем, чтобы бизнес вкладывал свои ресурсы в развитие производства и создание новые рабочих мест на территории РФ.

Минфин РФ не намерен предлагать бизнесу "делиться" с государством частью своих доходов. Однако государству необходимо предлагать бизнесу такие схемы, при которых будет выгодно вкладывать свои ресурсы в развитие производства и создание новых рабочих мест в стране.Об этом первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Силуанов отметил, что знаком с предпринимателями, которые делятся сверхдоходами с государством. Зачастую речь идет о благотворительности и других мерах социальной поддержки. Но все эти акции должны проходить на добровольных началах."Что важнее: получить ресурс и потерять доверие, или сохранить доверие, стабильность, но те дополнительные ресурсы, полученные от девальвации рубля, все-таки будут работать в экономике в этих предприятиях?" — задается вопросом Силуанов.Он также отметил необходимость учитывать объем средств предприятия и схемы их распределения. "Если доходы идут на выплату дивидендов и обогащение собственников — это одно. А если они вкладываются в производство, в новые рабочие места, — другое", — пояснил вице-премьер.Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов озвучил идею изъятия сверхдоходов у компаний горно-металлургической и химической отраслей. По его оценкам объем средств может составить до полутриллиона рублей ежегодно. Белоусов объяснил свое предложение тем, что ставка налогообложения в этих отраслях ниже, чем у нефтяных компаний, а рентабельность выше.