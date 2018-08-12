Убитый белый медведь найден в воскресенье на побережье Чукотского моря, заявил эксперт по сохранению белого медведя Виктор Никифоров.

На побережье Чукотского моря в 23 километрах к западу от села Рыркайпий найден убитый белый медведь, сообщил эксперт по сохранению белого медведя Виктор Никифоров. Возраст медведя – около 2,5 лет, на теле обнаружены отверстия, похожие на пулевые.Этот вид занесен в Красную книгу России. МВД Чукотки ищет браконьеров.2017 год был рекордным по браконьерству. На Чукотке в Провиденском районе полиция нашла 6 шкур, на Ямале были найдены останки 6 медведей, передает РИА Новости.