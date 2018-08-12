Бывший коллега Владислава Листьева Дмитрий Захаров дал откровенное интервью, в котором назвал имя возможного заказчика убийства ведущего. Причиной произошедшего, по его мнению, стали деньги.

Бывший коллега Владислава Листьева Дмитрий Захаров дал откровенное интервью, в котором назвал имя возможного заказчика убийства ведущего. Причиной произошедшего, по его мнению, стали деньги.Одно из самых громких убийств в истории современной России и отечественного телевидения стала расправа над ведущим Владиславом Листьевым. 1 марта 1995 года его застрелили в подъезде собственного дома на Новокузнецкой улице. В журналиста выстрелили дважды – одна пуля попала в предплечье, вторая – в голову. Он погиб на месте.Преступление так и осталось нераскрытым. Бывший коллега ведущего Дмитрий Захаров назвал возможный мотив и даже имя заказчика. По его мнению, причиной всему стали деньги. "Когда стало понятно, что доход ТВ формируется от рекламы появилось много посредников, желающих получать доход на размещении рекламы. А средний годовой бюджет на метровом канале даже в то время составлял четверть миллиарда долларов", – напомнил он."Владу начинают звонить и угрожать, с требованием отменить мораторий. Отменить он его, естественно, не мог, потому что это решение принималось не им", – рассказал ведущий о том, что было перед расправой над журналистом. Он добавил. что Владу Листьеву необходимо было обратиться за защитой в прокуратуру и ФСБ и потребовать себе защиту, однако тот был уверен в собственной неприкосновенности.Дмитрий Захаров более чем прозрачно намекнул на то, кто мог стоять за убийством. "Процента с этой четверти миллиарда лишался всем нам хорошо известный человек, которого нашли повешенным в Лондоне", – указал он на Бориса Березовского. "То есть это было настолько очевидно, что расследовать, собственно, было нечего", – добавил он. Однако избежать наказания, уверен ведущий, ему помогли могущественные связи.Дмитрий Захаров вспомнил тот день, когда Владислав Листьев был убит, передает StarHit. "Мы приехали к его дому, там уже стояла огромная толпа людей, очень много телевизионщиков, практически все знакомые лица. Все были в состоянии глубокого шока, потому что в голове это не укладывалось никак", – рассказал он.