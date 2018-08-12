Продавец-кассир осуществила розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетней девушке 17 лет...

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из супермаркетов, расположенных на Савелкинском проезде Зеленограда, продавец-кассир осуществила розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетней девушке 17 лет.Установлено, что ранее, в июне текущего года, женщина уже привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» за продажу алкогольной продукции 16-летней девушке.Отделом дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31