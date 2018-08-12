Пожарным удалось локализовать природный пожар в горах около Ялты на площади 26 гектаров.

Пожар на площади 26 гектаров в горах около Ялты удалось локализовать. Тушение продолжается, передает ТАСС,Самолет Ил-75 сбросил 42 тонны воды над местом с наибольшим задымлением в ущелье Уч-Кош. После этого был направлен в аэропорт Севастополя, передает РИА Новости.На тушении пожара работают 489 человек и 68 единиц техники, включая три вертолета Ми-8 и самолет Ил-76.Авиация совершила в общей сложности 86 сливов, сбросив 467 тонн воды.Пожар в горнолесном заповеднике начался в субботу.