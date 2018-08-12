Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин осенью на Байконуре впервые встретится с коллегой из NASA Джимом Брайденстайном.

Встреча главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с главой NASA Джимом Брайденстайном состоится в октябре на Байконуре во время запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10".Ранее Брайденстайн заявлял, что хотел бы встретиться с Рогозиным, чтобы выяснить, какие препятствия мешают взаимодействию двух стран по космосу.В июне Рогозин уже встречался на Байконуре заместителем администратора NASA Уильямом Герстенмайером. Стороны тогда пришли к выводу, что нужно избегать административного давления в том, что касается изучения космоса, передает "Интерфакс".