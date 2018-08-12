Актер Станислав Садальский подключился к скандалу, который разгорелся после слов латвийской певицы о Крыме. Он отметил, что не собирается ездить на Украину, пока там обижают русских, а у власти стоит Петр Порошенко.

Актер Станислав Садальский подключился к скандалу, который разгорелся после слов латвийской певицы о Крыме. Он отметил, что не собирается ездить на Украину, пока там обижают русских, а у власти стоит Петр Порошенко.Станислав Садальский нашел симметричный ответ на отказ Лаймы Вайкуле от гастролей в Крыму. Раз латвийская певица отказывается выступать на российском полуострове, он не будет ездить на Украину. Также он сумел подколоть артистку в наказание за ее слова."Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Стас Садальский на своей странице в Instagram. Нашел он способ изящно подколоть и саму Лайму Вайкуле, отметив неприятные тенденции на родине певицы. "Только что вернулся из Латвии, там то же отвратительное отношение к русским", – посетовал актер.После он сделал комплимент артистке, однако в такой форме, словно больше не собирается с ней общаться. "Замечательная певица Вайкуле и хороший человек! Очень рад, что мне постчастлиаилось быть с ней знакомым! Лайма, я тебя люблю!!", – написал Садальский.Актер отметил, что кроме его личного выбора нет никаких препятствия для посещения Украины. Дескать, ему звонили из СБУ и подтвердили, что он может спокойно приехать в страну и его там любят. Сам он ответил, мол, не может приехать в страну, где обижают его соотечественников. "При Порошенко не приеду", – на украинском добавил он.Напомним, ранее Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни пообещали. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы находится под запретом.Эффект от слов певицы попытался нивелировать ее директор Алексей Яковлев. "Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно", – цитирует его радиостанция "Говорит Москва".Отметим, никакого запрета на посещение гражданами Евросоюза российского полуострова не существует. В Крым регулярно приезжают немецкие, итальянские, французские и другие политики и общественные деятели, не говоря о простых туристах.