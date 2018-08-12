В Глазго и Берлине приближается к завершению объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта. Вне зависимости от исхода последнего дня легкоатлетической программы сборная России обеспечила себе первое место в медальном зачете.

В Глазго и Берлине приближается к завершению объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта. Вне зависимости от исхода последнего дня легкоатлетической программы сборная России обеспечила себе первое место в медальном зачете.На счету российских спортсменов 31 золотая, 19 серебряных и 16 бронзовых медалей. Еще одну золотую медаль завоевала прыгунья в высоту Мария Ласицкене, выступавшая как нейтральная спортсменка.Ближайший конкурент сборной России – команда Великобритании потеряла шансы догнать наших спортсменов. На счету британцев 24 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовых награды.