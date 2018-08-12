В соответствии с положениями «Закона о полиции», в отношении нападавшего было применено табельное оружие

Вечером в субботу на службу «02» поступило сообщение о краже из магазина, расположенного на Волгоградском проспекте. Прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был установлен подозреваемый в совершении преступления. В ходе разбирательства злоумышленник выхватил нож и причинил ранения двоим полицейским. Участковым уполномоченным, также прибывшим на место происшествия, в соответствии с положениями «Закона о полиции», в отношении нападавшего было применено табельное оружие. Правонарушитель сотрудниками полиции был задержан.Пострадавшим полицейским оказана медицинская помощь. Один из них после оказания медпомощи отпущен, второй госпитализирован. Также госпитализирован и нападавший.В настоящее время устанавливается причастность злоумышленника к совершению других эпизодов противоправной деятельности. На основании собранных материалов в отношении него будут приняты решения в соответствии с законодательством.