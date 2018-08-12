В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что заявительница инсценировала ограбление...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северное Медведково задержали 19-летнюю жительницу столицы по подозрению в ложном доносе о грабеже.В полицию обратилась девушка, которая сообщила, что в подъезде дома в проезде Шокальского неизвестный похитил у неё паспорт и банковскую карту, после чего скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что заявительница инсценировала ограбление для привлечения внимания своего друга.Следственным отделением ОМВД России по району Северное Медведково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29