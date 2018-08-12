Старший советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй отвергла утверждения, согласно которым американский лидер якобы позволял себе расистские высказывания.

Старший советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй отвергла утверждения, согласно которым американский лидер якобы позволял себе расистские высказывания. Об этом она заявила в воскресенье в эфире телеканала ABC.Конуэй попросили прокомментировать книгу экс-сотрудницы аппарата Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман. В книге, которая сейчас готовится к выходу в печать, автор обвиняет президента Дональда Трампа в расизме и употреблении оскорбительных выражений с националистическим оттенком."Я работаю с уже два года и никогда не слышала, чтобы он употреблял расистские оскорбления в чей-либо адрес", — отметила Конуэй.Она связывает такую позицию Маниголт-Ньюман со скандальным увольнением из Белого дома. Причем, во время работы на Трампа Маниголт-Ньюман не обвиняла его в расизме. Скорее всего, новоявленной писательнице просто необходимо увеличить продажи своей книги.Судя по сведениям, просочившимся в печать, в книге Омароса Маниголт-Ньюман рассказывает о неких аудиозаписях, сделанных в середине "нулевых", когда Трамп вел телешоу "Кандидат" на американском телевидении. На них якобы слышны расистские высказывания Трампа.Маниголт-Ньюман также заявляла, что после ухода из Белого дома ей предложили ежемесячное содержание в размере 15 тысяч долларов в обмен на молчание. Однако она ответила отказом.