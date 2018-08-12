На подвесной канатной дороге в румынских горах Фэгэраш остановилась кабинка, в которой оказались заблокированы 18 человек. Среди них было четверо детей, один из них — восьмимесячный младенец. Но все закончилось благополучно.

На подвесной канатной дороге в румынских горах Фэгэраш остановилась кабинка, в которой оказались заблокированы 18 человек. Среди них было четверо детей, один из них — восьмимесячный младенец. Но все закончилось благополучно.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Национальной ассоциации горных спасателей Румынии, кабинка сломалась на подвесной дороге, которая соединяет водопад Быля с одноименным озером в горах Фэгэраш. Один из туристов не растерялся и позвонил в службу 112.По данным спасателей, причиной поломка стала техническая проблема. Через некоторое время с ней удалось справиться, и кабинка доставила людей в пункт назначения. Там их уже ждали медики, чтобы при необходимости оказать людям помощь.