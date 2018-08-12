Актер столичного театра Современник Анатолий Узденский скончался в возрасте 66 лет из-за проблем с сердцем и сосудами. В это время актер находился в Новосибирске, в гостях у родственников.

Актер столичного театра "Современник" Анатолий Узденский скончался в возрасте 66 лет из-за проблем с сердцем и сосудами. В это время актер находился в Новосибирске, в гостях у родственников, сообщает StarHit.Актер "Современника" Валентин Гафт подчеркнул, что смерть Узденского стала большой потерей для всех. Это был талантливейший и интереснейший человек, передает Inforeactor.Анатолий Узденский родился и вырос в Казахстане, учился в театральной студии при Павлодарском драматическом. Высшее театральное образование получил в Новосибирске. Начиная с 1982 года и вплоть до 2004, он служил в Новосибирском театре "Старый дом". В начале 2000-х Узденский перебрался в Санкт-Петербург, где почти два года играл в "Театре на Литейном". Играл в сериалах "Бандитский Петербург-7", разных сезонах "Ментовских войн", "Улицы разбитых фонарей".С 2005 года Узденский был актером московского театра "Современник".Артиста похоронят в Москве.