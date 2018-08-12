Сотрудники полиции не только напомнили ребятам о соблюдении Правил дорожного движения, но и познакомили с патрульной мототехникой...

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы проводят обучение детей основам безопасного поведения на дороге.Дети являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения, именно поэтому очень важно с самого раннего детства воспитывать в малышах осторожность и осмотрительность на проезжей части и вблизи её. С этой целью сотрудники ГИБДД Юго-Западного административного округа провели профилактический урок среди воспитанников детского сада. В специализированном автогородке инспекторы наглядно обучали малышей правилам дорожного движения. Полицейские показывали как правильно и безопасно ориентироваться в дорожной обстановке, подробно рассказывали о дорожных знаках и сигналах светофора. Всем участникам акции инспекторы ГИБДД вручили светоотражающие брелоки и тематические подарки.Инспекторы дорожно-патрульной службы Западного округа Москвы в одном из крупных парков провели аналогичное профилактическое мероприятие для детей. Автоинспекторы продемонстрировали основы безопасного передвижения в условиях максимально приближенных к реальным, а также предложили ребятам самим смоделировать улично-дорожную среду и создать безопасные условия для передвижения импровизированных участников дорожного движения.Сотрудники полиции не только напомнили ребятам о соблюдении Правил дорожного движения, но и познакомили с патрульной мототехникой.В мероприятиях приняли участие более 150 детей. Столичная Госавтоинспекция уверена, что проведение наглядного обучения нормам дорожной безопасности детей различных возрастных категорий положительно влияет на формирование законопослушного поведения на дорогах среди юных пешеходов.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81