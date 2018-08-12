При транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони, в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

При транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони (7495 метров, высочайшая вершина Таджикистана), в базовый лагерь совершил жесткую посадку Ми-8. На борту находились 13 альпинистов и три члена экипажа. Посадка была совершена на высоте 4,2 тысячи метров. После этого связь прервалась.К месту происшествия направлены два вертолета с медиками и спасателями. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия создана правительственная комиссия.Базовый лагерь находится в низовьях ледника Фортамбек, передает РИА Новости.