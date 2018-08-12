В Берлине близится к завершению чемпионат Европы по легкой атлетике. Россиянин Тимур Моргунов занял второе место в прыжках с шестом.

В Берлине близится к завершению чемпионат Европы по легкой атлетике. Россиянин Тимур Моргунов занял второе место в прыжках с шестом.Выступающий как нейтральный спортсмен Тимур Моргунов преодолел планку на высоте с 6 метров. 21-летний прыгун из Копейска установил свой личный рекорд, превысив прежнее достижение на 8 сантиметров.Победу с результатом 6,05 одержал шведский атлет Арманд Дуплантис. Бронзовая награда у француза Рено Лавиллене, покорившего высоту 5,95.