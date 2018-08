Президент США Дональд Трамп пообещал в Twitter скорые неприятности компании Harley-Davidson.

Президент США Дональд Трамп пообещал в Twitter скорые неприятности компании Harley-Davidson. Трамп уверен, что производителя культовых мотоциклов ждет бойкот со стороны клиентов, если он начнет выпускать байки в других странах.Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2018 г."Есть множество других компаний, включая конкурентов Harley. Действительно ужасный ход!", — написал Трамп.Harley-Davidson решился на перенос производства, так как Евросоюз ввел 25-процентные пошлины на ряд американских товаров, включая мотоциклы. Решение стран Европы стало ответом на торговую войну, которую начали США, повысив ввозные пошлины на европейские сталь и алюминий.