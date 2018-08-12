По меньшей мере 36 человек погибли, более 40 получили ранения в результате взрыва на складе с оружием в деревне Сармада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

По меньшей мере 36 человек погибли, более 40 получили ранения в результате взрыва на складе с оружием в деревне Сармада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии."Число жертв составило 36 человек", — передает РИА Новости со ссылкой на свои источники в сирийской оппозиции. Он уточнил, что более 40 человек, получивших ранения, отправлены в медицинские учреждения региона.Оружейный склад находился на первом этаже жилого дома. Здание полностью разрушено взрывом и не подлежит восстановлению.Причина взрыва пока не установлена.Весной этого года в Идлибе прогремел взрыв в семиэтажном доме. Тогда погибли 28 человек, 135 получили ранения.