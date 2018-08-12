При личном досмотре у задержанного был обнаружен пакет с 50 свертками, содержащими порошкообразные вещество, общей массой более 122 граммов...

Оперативники ОНК УВД по ЮВАО в районе Кузьминки задержан 33-летний житель Московской области по подозрению в хранении наркотических средств.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на Волжском бульваре задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотических веществ. При личном досмотре у задержанного был обнаружен пакет с 50 свертками, содержащими порошкообразные вещество, общей массой более 122 граммов. Результаты исследования двух свертков показали, что в их составе содержится наркотическое средство - героин.Следственным отделением ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18