Скандальное заявление латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что она не поедет в Крым ни за какие деньги, наделало много шума. Певицу раскритиковали за сомнительную попытку угодить публике на Украине и указали на пример Филиппа Киркорова.

Скандальное заявление латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что она не поедет в Крым ни за какие деньги, наделало много шума. Певицу раскритиковали за сомнительную попытку угодить публике на Украине и указали на пример Филиппа Киркорова.Народ продолжает обсуждать бойкот, который Лайма Вайкуле публично объявила Крыму. Многие с сожалением отмечают, что артисты становятся заложниками политической ситуации."Очень бы не хотелось разочаровываться в кумирах юности. С распадом СССР многие артисты оказались а других странах и им приходится подстраиваться под действия их правительств и тех стран, в которых они гастролируют", – в интервью Dni.Ru заметил член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян."Если бы Лайма приехала с гастролями в Россию, а не на Украину, я уверен, что ответ был бы иным", – добавил он. "Очень хотелось бы, чтобы артисты всегда оставались вне политики и всегда занимали нейтральную позицию в конфликте между странами, так как именно это позволяет их решать, а не усугублять дальше", – заметил эксперт.Напоследок он решил указать латвийской певице на пример ее коллеги по сцене из России, который бывать на российском полуострове не боится, но и не обходит своим вниманием другие страны бывшего СССР. "Тот же Филипп Киркоров регулярно летом бывает в Крыму, и это не мешает ему приезжать к Лайме на ежегодный фестиваль", – заметил Вадим Манукян.О том, как Лайма Вайкуле отреагирует на новость о короле российской эстрады покажет время. Возможно, что это откровение заставит латвийскую певицу пересмотреть свои отношения с Филиппом Киркоровым и многими другими артистами, отказывающимися в угоду Украине лишать крымчан своего творчества.Напомним, ранее Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни пообещали. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы находится под запретом.Эффект от слов певицы попытался нивелировать ее директор Алексей Яковлев. "Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно", – цитирует его радиостанция "Говорит Москва".Отметим, никакого запрета на посещение гражданами Евросоюза российского полуострова не существует. В Крым регулярно приезжают немецкие, итальянские, французские и другие политики и общественные деятели, не говоря о простых туристах.