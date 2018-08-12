Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандальное заявление латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что она ни за какие деньги не приедет с концертами в Крым. Он обратил внимание на лицемерие в подобной позиции.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандальное заявление латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что она ни за какие деньги не приедет с концертами в Крым. Он обратил внимание на лицемерие в подобной позиции.Иосиф Пригожин считает, что Лайма Вайкуле публично объявила о бойкоте Крыма под чьим-то напором. "Я не знаю, кто ее вынудил такое сказать", – признался он. Впрочем, подсказка может таиться в месте, где певица сделал свое скандальное заявление – на Украине."Никто не делает подобных заявлений на территории России. Все это сказано за пределами нашей страны", – цитирует НСН продюсера. Подобный подход, уверен он, не честен по отношению к обществу. "Тогда не надо приезжать в Россию и выступать на корпоративах. А то получается, что артист не может поехать в Крым, но приезжает за деньгами "в страну-агрессора". Где логика? То есть зарабатывать в России деньги они приезжать не боятся, а порадовать людей в Крыму – бояться!", – заметил Иосиф Пригожин."Все мы знаем, что Россия является огромным рынком для артистов из стран Ближнего зарубежья и одним из основных источников для их заработка. И тут со стороны артистов получается лицемерие", – подчеркнул он. По мнению Иосифа Пригожина, если артист позволяет себе объявлять бойкот Крыму, то он должен перестать ездить и в другие части России."Я считаю, что это неправильно. "Нам, европейцам, запрещено"… Никому не запрещено! Музыкант всегда был свободен. И до тех пор, пока он свободен – он музыкант", – заявил продюсер.Отметим, муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский придерживается другого мнения по этому вопросу. "Если запрещено переходить дорогу на красный свет, она не пойдет. Если нельзя, она не поедет, а если можно будет – тогда с удовольствием. Мы ничего плохого не сделали и не сделаем", – цитирует его радиостанция "Говорит Москва"."Это сумасшествие рано или поздно пройдет. Лучше это не комментировать. Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку – всех", – добавил он.Напомним, ранее Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни пообещали. Она добавила, что для европейцев посещение российского полуострова якобы находится под запретом.Эффект от слов певицы попытался нивелировать ее директор Алексей Яковлев. "Каждый воспринимает это заявление в меру своей испорченности. Я думаю, что это все перекручено и раздуто. Думаю, это не совсем правильно", – цитирует его радиостанция "Говорит Москва".Отметим, никакого запрета на посещение гражданами Евросоюза российского полуострова не существует. В Крым регулярно приезжают немецкие, итальянские, французские и другие политики и общественные деятели, не говоря о простых туристах.