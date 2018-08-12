Антироссийские санкции - для американского избирателя. Именно к такому выводу склонялись эксперты, наблюдая за соперничеством Белого дома и Конгресса США за право объявить о новых ограничениях в адрес России.

Антироссийские санкции — для американского избирателя. Именно к такому выводу склонялись эксперты, наблюдая за соперничеством Белого дома и Конгресса США за право объявить о новых ограничениях в адрес России. Сначала четверо сенаторов, по двое от обеих партий, написали "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля-2018", предлагающий свести воедино все антироссийские меры, запретить обслуживание госдолга и работу с крупнейшими банками, проверить Россию на "спонсорство терроризма" и даже создать что-то вроде министерства контроля за исполнением всего этого. А пару дней спустя администрация Трампа нанесла ответный удар, пообещав с 22 августа ограничить экспорт в Россию товаров "двойного назначения" в связи с "делом Скрипалей". Оба документа никакого диалога не предполагают — условия смягчения санкций заведомо невыполнимы: от возвращения Крыма Украине до прекращения использования химоружия, которое Россия закончила уничтожать еще год назад."Мы получили подтверждение о том, что на основе всех мыслимых инспекций, которые были на нашей территории проедены, процесс химического разоружения в Российской Федерации завершен. Примерно в те же сроки, что и мы, это должны были сделать Соединенные Штаты, они опять попросили о продлении, теперь уже до начала 2020-х годов. Так что, скорей всего, нужно говорить о том, что проблема есть с химически оружием, с уничтожением химического оружия в Соединенных Штатах", — пояснил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Санкционная гонка, в которую включились обе ветви американской власти, поразила даже Европу."Политика Трампа в отношении России хаотична, как детские каракули", — пишет австрийская Die Presse.Пока один сенатор передавал письмо от Трампа к Путину в Москве, Белый дом накладывал санкции в связи с делом, расследование которого даже не закончено."В Вашингтоне две взаимоисключающие политики в отношении Москвы", — отвечает британская Times: "одну проводит президент, другую — Конгресс".А французская Le Figaro напоминает, что с момента саммита Россия-Хельсинки Конгресс внес шесть законопроектов, цель которых — не столько ужесточить ограничения, сколько связать руки президенту. Согласившись на августовский пакет, Белый дом отсрочил самые одиозные инициативы и получил весомый аргумент против критиков дружественной линии в отношении России.При этом, по данным службы Гэллап, президенту все же удалось заметно развернуть общественное мнение: 40 процентов республиканцев сейчас рассматривают Россию в качестве союзника. И это примерно вдвое выше, чем было до его избрания.От того, чтобы почувствовать себя Джен Псаки, не застрахован ни один официальный представитель госдепа. С Хизер Науэрт это случилось на следующий день после объявления новых антироссийских санкций.- Всего два небольших вопроса. Во-первых, насчет вчерашних санкций. Одним из требований к России является предоставление доступа нашим инспекторам в страну, чтобы те могли убедиться, что Россия не использует химическое оружие. Есть ли у Госдепартамента какие-либо причины полагать, что Россия допустит их?"Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо заглянуть в будущее. А я не знаю, что нас ждет в будущем", — ответила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт.- Но ведь США, согласно этому закону, может полностью рассчитывать на проведение определенных инспекций?"И я не собираюсь говорить о событиях, которые произойдут в ближайшем будущем. ОК?" – уходит от ответа Науэрт.Не о'кей. Спрашивавшие зашли с другой стороны. Если вы не знаете, что ждать от России, то может быть уточните, что ждете от нее вы, вводя новые санкции. Но опрометчиво приведя в пример Иран и Северную Корею, Науэрт, еще больше "поплыла".- Хорошо, Северная Корея — отличный пример. Цель санкций — закрытие их ядерной программы. К Ирану у вас есть список из 12 конкретных требований. Я пытаюсь понять, какова ваша политика в адрес России? Вы наложили огромное количество санкций. Какова ваша цель?"Я думаю, что президент, также как и госсекретарь уже ответили на этот вопрос. Мы хотели бы наладить отношения с Россией", — упорно твердит официальный представитель американского Госдепа Хизер Науэрт.Правда, в нормальной дипломатии для этого используют другие средства. Лидеры встречаются, созваниваются, пишут друг другу письма. Трамп Путину тоже написал. Передавать послание в Москву отправился Рэнд Пол. Сенатор еще не улетел обратно, а в Вашингтоне уже объявили о введении санкций. В итоге, не ясно против кого. Издание Hill считает, что пострадают свои."Американские фирмы законным образом заставят выйти из большинства совместных с России предприятий. Это означает, что российская компания, которая купила долю в любом проекте, выкинет из него американскую компанию. Американские нефтяные компании будут в стороне от самых важных процессов, поскольку в них участвуют российские и китайские партнеры", — предупреждает американское издание.В американской администрации с тем, у кого контрольный пакет, а у кого пакет блокирующий, разобраться не так просто."Я думаю, главный виновник случившегося — это Помпео. А Трамп, наверное, сказал: "Ну, наверное, мне надо согласиться, потому что мне сильно досталось за то, что я слишком дружелюбно вел себя с русскими". Но мне кажется, наступил момент, когда человеку уже пора показать свою силу и уверенность. Хватит уже отскакивать назад. Я думаю, если тебя бьют, а ты предпринимаешь такие действия — тебя просто будут бить еще сильнее", — предупреждает президента США член палаты представителей конгресса США с 1997 по 2013 годы Рон Пол.И бьют, причем не только Трампа, но и тех, кто за него голосовал, привлекая для этого мастеров своего дела международного класса.Для своего шоу нового "Кто такая Америка" британский комик Саша Барон Коэн, скрываясь за гримом, исколесил преимущественно ту ее часть, которую Трамп обещал сделать снова великой. Представляясь то профессором, что хочет построить в аризонской глубинке огромную мечеть, то полковником израильской разведки Эрраном Морадом, Коэн выставляет идиотами американских консерваторов. Справедливости ради не без их активного участия.Оружейный лоббист Филипп Ван Клив поверил что, в еврейском государстве существует программа по обучению стрельбе маленьких детей. И даже снялся в режиссированном Коэном ролике с пропагандой такой же идеи для детей американских. Все, якобы, ради того, чтобы положить конец массовым расстрелам в школах."Ваши родители могут купить вам целую компанию новых друзей, они называются оружейные звери. Разве вы не хотите встретиться с этим кроликом-пистолетом? С его помощью вы надолго избавитесь от плохого человека! А как насчет волшебного Узи-Единорога?" – спрашивает детей Филипп Ван Клив.Но, что кажется абсурдом, в Америке оказывается существовало в реальности. В штате Нью-Мексико полицейские, искавшие пропавшего ребенка, накрыли тренировочный лагерь. Одиннадцать находившихся там детей обучали обращению с оружием, готовя исполнителей для терактов. Организовал лагерь в пустыне некий Сираж Ибн-Вахадж — сын известного имама Вахаджа, которого подозревали в причастности к теракту в Нью-Йорке в 1993 году. Тогда в подземном гараже северной башни Всемирного торгового центра взорвался заминированный грузовик. Восемь лет спустя случилось 11 сентября. Произошедшее 11 августа 2018 года в Сиэтле наглядно показало, что повторить страшную атаку в США можно и сегодня.Фигуры высшего пилотажа, которые выписывал неприспособленный для таких кульбитов турбовинтовой Q 400, — кульминация дерзкого захвата авиалайнера. Никем не остановленный сотрудник наземной службы авиакомпании "Аляска" поднял в воздух семидесятиместную машину. К счастью, без пассажиров. Самолет был ему нужен, чтобы свести счеты с жизнью. Машина рухнула на лес.За каждым из этих случаев- потенциальная, а не мнимая как российское вмешательство- угроза национальной безопасности США. Ее не отвести при помощи санкционных пакетов, в которые, не раздумывая о последствиях, сейчас набивают все, что попадется под руку.Теперь, вместо того, чтобы развивать конструктивную атмосферу саммита в Хельсинки и пытаться восстановить отношения, Москва вынуждена готовить зеркальные меры. Об этом сейчас с сожалением говорят на всех уровнях российской власти.10 августа полное несоответствие действий американской администрации международному праву обсуждали на Совете безопасности России, который провел Владимир Путин.Чуть позже о категорическом неприятии новых санкций, привязанных к так называемому "делу Скрипалей" Сергей Лавров объявил госсекретарю США Майку Помпео, который позвонил в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и не только.Глава российского МИДа подчеркнул, что без доказательств причастности России, которые ни Вашингтон, ни Лондон так и не представили, для введения ограничений нет ни малейших юридических оснований.Дороже всего спекуляции на санкциях обошлись российскому рублю. Национальная валюта заметно подешевела к доллару, почти преодолев психологическую отметку в 67 рублей за доллар. Курс на выходные — 66,90. Но эксперты советуют не спешить с оценками.В Центробанке волатильность последних дней называют естественной реакцией. И напоминают, похожие ситуации возникали уже не раз, а у Банка России достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозу для финансовой стабильности. Все это, конечно, создает нервную обстановку, но российская экономика по-прежнему далека от образа "порванной в клочья", который в 2015 году нарисовал Барак Обама Конгрессу США.Премьер Дмитрий Медведев прямо назвал тактику американских партнеров — попыткой убрать конкурента с международной арены."Президент Соединенных Штатов ныне действующий взял и сказал: "А чего это русские торгуют с немцами газом? Чего это вдруг? А потом еще какие-то вопросы возникают. Не надо никакого газа поставлять в Европу. Мы будем поставлять наш сжиженный природный газ". Это и есть просто метод недобросовестной конкуренции. Все это было упаковано в один закон, который получил название "Закон о противодействии агрессивному поведению России". И несмотря на то, что это абсолютно внерыночная антиконкурентная мера, направленная на то, чтобы просто удушить наши возможности, это превратилось в политику. Посмотрите, какой огромный пакет санкционных решений, так называемых протекционистских мер американцы сейчас ввели против Китая. Там до 500 миллиардов долларов. Это, конечно, никому не нравится. Это, конечно, никому не нравится. Это не нравится китайцам. И если последует что-то подобное, типа запрета деятельности банков или использование той или иной валюты, это можно назвать совершенно прямо объявлением экономической войны. И на эту войну необходимо будет реагировать экономическими методами, политическими методами. В случае необходимости и иными методами", — подчеркнул премьер-министр России Дмитрий Медведев.Даже самый неприятный сценарий, если США все-таки введут ограничения против крупнейших банков и российского госдолга, не приведет к катастрофе, убеждены в Минфине. Подобные идеи в Конгрессе уже высказывались, но ни к чему не приводили. Распространение санкций на суверенный долг России ударит и по американским инвесторам. Чем может ответить Россия, каналу "Россия" рассказал вице-премьер Антон Силуанов в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым"."Мы не планируем в настоящее время каких-либо ограничений, закрытий. Как, например, взять и закрыть McDonald's. Думаю, что в этих компаниях работают наши граждане, они должны работать нормально", — подчеркивает первый заместитель председателя российского правительства, министр финансов России Антон Силуанов.- Обозначает ли это, что мы начнем нефть продавать не на доллары?"Это не исключено, — отвечает Силуанов. — Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже у доллара, который считался мировой валютой, устойчивость подрывается. Доллар становится уже рисковым инструментом для расчетов".В терминах военного времени на этой неделе реагировали на новости из США по всему миру: с 6 августа, когда Белый дом восстановил первый пакет антииранских санкций, и по 10 августа, когда Трамп "обрушил" турецкую лиру.Об удвоении пошлин на сталь и алюминий Турция, союзник США по НАТО, узнала из соцсетей. Свой твит американский президент снабдил комментарием: "отношения между Вашингтоном и Анкарой недостаточно хороши".После падения турецкой валюты сразу на 20 процентов они стали еще хуже — президент Эрдоган объявил общенациональную экономическую мобилизацию для противодействия американской торговой агрессии.За сутки до этого, вопреки громким заявлениям о разрядке с Пхеньяном, Вашингтон обратился в Совбез ООН с предложением расширить санкции против КНДР. Россия заявку блокировала в связи с полным отсутствием доказательств нарушений.На этой же неделе о новых контрмерах против торгового протекционизма объявил Китай, повысив пошлины на товары из США примерно на 16 миллиардов долларов. Речь идет о нефтепродуктах, автомобилях, медицинском оборудовании и не только.Акции группы американских кампаний ушли вниз. Всего за неделю Вашингтон оказался в состоянии экономической войны сразу по всем фронтам. И стремительно теряет партнеров, напуганных легкостью, с которой Белый дом размахивает санкционной дубинкой.Чтобы защитить европейский бизнес, успевший заключить десятки контрактов с Ираном, от так называемых "вторичных санкций", Еврокомиссия запустила блокирующий механизм. Но крупные кампании из Германии, Франции, Италии и Британии все равно уходят из Ирана — американский рынок для них пока важнее, и они вынуждены прислушиваться к Вашингтону, а не к Брюсселю.Европейские власти не скрывают раздражения: все участники ядерной сделки, кроме США, признают, что Тегеран выполняет свою часть соглашения. И его наказание создает опасный прецедент для мировой безопасности.На Тегеранском рынке, как и столетия назад, оживленно. Люди покупают и продают, живут повседневной жизнью. Жители Ирана ждут, что власти примут необходимые меры для того, чтобы страна не ощутила последствий ввода американских санкций."США, похоже, не смогли добиться от нас того, что хотели другими методами. Вот и вводят снова экономические санкции", — считает Мухаммад Садег Асадпур.Продавцы знаменитых на весь мир персидских ковров верят в то, что на их бизнес решение Дональда Трампа никак не повлияет. Но при худшем варианте развития событий надеются на то, что правительство может пойти им навстречу.Власти Ирана, между тем, демонстрируют решительный настрой и заявляют, что не поддадутся на угрозы Белого дома."Если вы враг и ударяете кого-то ножом, а следом сразу говорите, что хотите переговоров, первое что нужно сделать — убрать нож", — дает дружеский и бесплатный совет Трампу президент Ирана Хасан Рухани.Вместе с тем, несмотря на решительный настрой руководства, очевидно, что Иран в ближайшее время ждут непростые времена. Цены на самые обычные продовольственные товары и на продукты питания выросли в несколько раз за последние месяцы. Куриное мясо, например, сейчас на прилавках тегеранских магазинов стоит 17 тысяч риалов за килограмм. А ведь еще весной оно стоило 5 тысяч. А бензин, несмотря ни на что, остается очень дешевым по сравнению с мировыми ценами. За литр — 1000 риалов, а это значит около 10 центов.Бельгийский бизнесмен Лорен Бузон за последние несколько лет в Иране был дважды, ему удалось заключить неплохой контракт на строительство террасы для торгового центра в Тегеране. Первую партию регулируемых опор для Ирана уже планировали начать паковать, как вдруг пришло решение о введение ограничений на торговлю с Исламской Республикой."Мой выбор на данный момент — свернуть свою работу в Иране", — поясняет предприниматель Лорен Бузон.И таких компаний — десятки. В общей сложности для Бельгии речь идет о потере потенциальной прибыли в миллиард евро. Французские фермеры лишаются проекта по поставкам коров в Иран на 15 миллионов евро — банки отказываются принимать платежи. Та же ситуация с транзакциями в Дании."Датским компаниям очень сложно получать деньги от проданных в Иран товаров, датские банки не проводят транзакции, поскольку риск очень высокий", — добавляет предприниматель Питер Тагесен.Уходят с иранского рынка и шведские компании, объем экспорта за прошлый год составил около полумиллиарда евро. 5 процентов продаж грузовиков компании Scania приходилось на Иран. Сотрудничество вынуждена свернуть и французская Renault, не выполнив сделку по поставке 150 тысяч новых машин на 780 миллионов долларов.С рынка уходит Peugeot. Отменили совместное с Ираном производство грузовиков и в немецкой Daimler, хотя немцы рассчитывали, что США все же учтут их интересы. При этом глава МИД страны Хайко Маас считает, что у американских санкций будут не только экономические последствия."Изоляция Ирана может дать стимул радикальным и фундаменталистским силам. Хаос в Иране, который мы уже пережили в Ираке и Ливии, может еще больше дестабилизировать и без того неспокойный регион. Каждый, кто надеется на "смену режима", не должен забывать то, что за этим также следует, и может нести нам еще больше проблемы", — отмечает Хайко Маас.Первый пакет санкций касается финансовой сферы — запретили торговать драгметаллами, поставлять программное обеспечение для промышленности, алюминий, уголь, сталь, наложены ограничения на автопром и авиацию. Второй — уже в ноябре ударит по энергетике. Не дожидаясь этого, Южная Корея и Франция полностью остановили закупки иранской нефти. Французская Total попросила у США для себя исключения, чтобы остаться на газовом месторождении Южный Парс, но тоже получила отказ. Паника на рынках происходит, несмотря на то, что Брюссель публично и даже в категоричной форме пообещал защитить европейский бизнес в Иране."Этот "блокирующий статут" был обновлен, следовательно, европейские законодатели защищают европейский бизнес от санкций США, указывая им на необходимость соблюдения европейского законодательства, а не американского", — добавляет верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.Но европейские компании не верят, что Брюссель способен их защитить — реальных возможностей компенсировать бизнесу убытки на американском рынке у Европы нет.Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов поясняет, что европейский бизнес имеет 40% интереса в США, а в Иране только 1,5%.Выиграть в американо-европейском противостоянии по Ирану Брюссель по определению не может. А это значит, что и в других вопросах мнение Брюсселя вряд ли кто-то будет учитывать.Блокировка американских санкций на территории ЕС — скорее, политический жест, чем экономическая мера. Тегерану дают понять, что сделали все, что смогли, чтобы сохранить ядерную сделку. Но торговый оборот Евросоюза с Америкой в 25 раз превышает объем торговли с Ираном. И такими суммами европейский бизнес рисковать не готов.