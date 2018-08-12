Следователи и специалисты МЧС исключили версию о поджоге

Следователи и специалисты МЧС исключили версию о поджогеУголовное дело возбуждено по факту гибели семью с двумя детьми при пожаре в селе Сновицы Суздальского района, сообщает следственное управление СК России по Владимирской области.Напомним, что 10 августа в одноэтажном деревянном доме. В результате происшествия от отравления угарным газом погибли двухлетняя девочка и годовалый мальчик, их 34-летняя мама и сожитель женщины. Также в семье воспитывалась 10-летняя девочка, которая в это время ночевала у родственников и осталась жива. С ней работает психолог.Следователи изъяли на террасе, где был очаг возгорания элементы обуглившихся электропроводников. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Следователи и специалисты МЧС исключили версию о поджоге.Установлено, что семья стояла на учете, в том числе, на основании низкого материального достатка. В ходе следствия будет оцениваться работа органов профилактики с семьей, которая нуждалась в серьезной социальной поддержке.Уголовное дело возбуждено ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам).