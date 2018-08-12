Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных обрадовал общественность новым откровением. Он признался, что часто его голову занимают жуткие мысли.

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных обрадовал общественность новым откровением. Он признался, что часто его голову занимают жуткие мысли.Денис Шальных приложил много усилий к тому, чтобы при одном взгляде на него становилось понятно – этот молодой человек весьма сложная натура. Среди татуировок, украшающих его лицо, выделяется изображение гроба и надпись "Пустота". Это, вкупе с другими татуировками, щедро усыпавшими тело сына актрисы Елены Яковлевой. создает неизгладимое впечатление.Как оказалось, не менее противоречивы и мысли молодого человека. "В небольшом промежутке между желанием сдохнуть и ненавистью к абсолютному большинству людей я люблю тех немногих окружающих и стараюсь отвечать им каким-то подобием тепла и понимания в ответ на их безграничное терпение и доброту (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал он на своей странице в Instagram.Примечательно, что свой проникновенный пост Денис Шальных представил общественности глубокой ночью. Лучшего времени для душевных терзаний придумать просто нельзя.Отметим, несмотря на то, что, по собственному признанию сына Елены Яковлевой, большую часть времени его голову занимают довольно жуткие мысли, он не лишен и положительных качеств. Ведь агрессия по отношению к себе и окружающим сменяется у него чувством благодарности к близким.Отметим, несколько пугающий внешний вид молодого человека не умаляет его личностных качеств. Например, он обожает животных, а в детстве мечтал стать ветеринаром, чтобы спасать зверей. Кроме того, знание английского позволило ему пройти испытательный срок в Пензенской области, а потом устроиться на должность воспитателя в "Школу Росатома". Теперь он делится своим опытом с детьми.