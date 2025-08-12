44 человека получили травмы различной степени тяжести.

За минувшую неделю, с 4 по 10 августа, на дорогах Владимирской области зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий. Эти аварии унесли жизни четырех человек, еще 44 человека получили травмы различной степени тяжести.По Госавтоинспекции, с 4 по 10 августа произошло несколько серьезных инцидентов. Например, в Собинском районе водитель выехал на встречную полосу, что привело к смертельному столкновению. В Коврове мотоциклист попал в аварию, выезжая с прилегающей территории. Кроме того, во Владимире водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в ограждение, что стало причиной его гибели.Всего за этот период сотрудники полиции оформили 344 происшествия с материальным ущербом.