Владимирская областная прокуратура обнаружила в исправительной колонии №6 серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Проверка показала, что осужденные трудились на вредных производствах без необходимых средств защиты. В частности, заключенные выполняли работы по смешиванию и фасовке моющих средств, включая стиральный порошок, не используя респираторы. Кроме того, в мясоперерабатывающем цехе, где занимались обвалкой птицы, у части работников отсутствовали медицинские