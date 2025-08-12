Об этом сообщил министр экономического развития и промышленности региона Денис Синявский.

Владимирская область примет участие в новом национальном проекте «Новые материалы и химия», направленном на развитие отечественной промышленности и достижение технологической независимости. Об этом сообщил министр экономического развития и промышленности региона Денис Синявский по итогам совещания в Тольятти.На встрече с главой Минпромторга Антоном Алихановым обсуждались ключевые вопросы реализации нацпроекта и поддержки проектов в химической отрасли.Как министр Денис Синявский, во Владимирской области есть целый ряд предприятий, которые работают в этой сфере, например, Владимирский химический завод и «Дау Изолан». Теперь перед региональными властями стоит задача донести до этих компаний информацию о возможностях, которые дает нацпроект, и о доступных мерах поддержки.Нацпроект «Новые материалы и химия» ставит своей целью технологическое лидерство в производстве химической и биотехнологической продукции, новых материалов и редкоземельных металлов. Регион планирует активно продвигать свои проекты и содействовать экспорту продукции.