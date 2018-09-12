Закрытый показ на юбилейном 75-м Венецианском кинофестивале детективной драмы Пассажир из Сан-Франциско режиссера Анатолия Бальчева собрал аудиторию со всего мира: из России, Франции, Италии, Швеции, США, Бразилии и других стран.

Закрытый показ на юбилейном 75-м Венецианском кинофестивале детективнойдрамы "Пассажир из Сан-Франциско" режиссера Анатолия Бальчева собралаудиторию со всего мира: из России, Франции, Италии, Швеции, США,Бразилии и других стран."Думающему зрителю наскучило попкорновоекино. Я не осмелюсь говорить о том, что мой фильм – высокоинтеллектуальный, но задуматься, я надеюсь, он заставит", – отметилрежиссер картины Анатолий Бальчев.Историябывшего сотрудника советской таможни, которого отправили в "вынужденнуюэмиграцию", тесно сплетена со знаменитым бунинским рассказом "Господиниз Сан-Франциско" и окрашена романтическим сюжетом, что заставляетзрителя переживать до последнего кадра.“Намой взгляд фильм дает нам ясно понять, что внутренний нравственныйстержень человека является опорой в самых сложных жизненных ситуациях -комментирует основатель Фонда содействия развития культуры и образования"Фонд Антропова" Алексей Антропов, – и именно поэтому мы поддержалипоказы этой кинокартины на юбилейном кинофестивале в Венеции и намеждународном кинофестивале Аликанте".Особымигостями показа стали скульптор Михаил Шемякин, отметивший, что этоочень серьезная работа; ведущий европейский кинокритик Анна Франклин,писатель-философ Глеб Смирнов, актриса и модель Ая Глаголева, президент компании Russian Day Марк Ивасилевич. 13 сентября картина демонстрируется в программе международного кинофестиваля русскоязычного кино в испанском Аликанте.