Закрытый показ на юбилейном 75-м Венецианском кинофестивале детективной
драмы Пассажир из Сан-Франциско режиссера Анатолия Бальчева собрал
аудиторию со всего мира: из России, Франции, Италии, Швеции, США,
Бразилии и других стран.
Закрытый показ на юбилейном 75-м Венецианском кинофестивале детективной
драмы "Пассажир из Сан-Франциско" режиссера Анатолия Бальчева собрал
аудиторию со всего мира: из России, Франции, Италии, Швеции, США,
Бразилии и других стран.
"Думающему зрителю наскучило попкорновое
кино. Я не осмелюсь говорить о том, что мой фильм – высоко
интеллектуальный, но задуматься, я надеюсь, он заставит", – отметил
режиссер картины Анатолий Бальчев.
История
бывшего сотрудника советской таможни, которого отправили в "вынужденную
эмиграцию", тесно сплетена со знаменитым бунинским рассказом "Господин
из Сан-Франциско" и окрашена романтическим сюжетом, что заставляет
зрителя переживать до последнего кадра.
“На
мой взгляд фильм дает нам ясно понять, что внутренний нравственный
стержень человека является опорой в самых сложных жизненных ситуациях -
комментирует основатель Фонда содействия развития культуры и образования
"Фонд Антропова" Алексей Антропов, – и именно поэтому мы поддержали
показы этой кинокартины на юбилейном кинофестивале в Венеции и на
международном кинофестивале Аликанте".
Особыми
гостями показа стали скульптор Михаил Шемякин, отметивший, что это
очень серьезная работа; ведущий европейский кинокритик Анна Франклин,
писатель-философ Глеб Смирнов, актриса и модель Ая Глаголева, президент компании Russian Day Марк Ивасилевич. 13 сентября картина демонстрируется в программе международного кинофестиваля русскоязычного кино в испанском Аликанте.