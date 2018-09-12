Автомобилистам придется следовать в объезд по улицам Гагарина, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе

Автомобилистам придется следовать в объезд по улицам Гагарина, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-ЛабеУтром в среду, 12 сентября, в центре Владимира перекроют движение транспорта.Как сообщают в пресс-службе администрации, это связано с проведением Крестного хода, которым верующие отмечают день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Центр города будет недоступен для водителей с 8.45 до 9.30. Движение ограничат по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Там пройдет колонна верующих.Автомобилистам придется следовать на работу в объезд - по улицам Гагарина, Лыбедской магистрали, Луначарского, Усти-на-Лабе.