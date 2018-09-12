Жителей приглашают принять участие в экологической акции

Жителей приглашают принять участие в экологической акцииВ субботу, 15 сентября, во Владимирской области пройдет экологическая акция «Сделаем!». Её цель - уборка мусора в парках, лесах, полянах и у берегов водоемов.К акции могут присоединиться все желающие. Во Владимире будут убирать в парках «Дружба» и «Загородный», а также на озерах Гусинка и Семязино.К субботникам присоединяться жители Коврова, Мурома, Киржача, Александрова, Гусь-Хрустального, Радужного и Собинки. Весь маршрут можно .Все волонтеры получат необходимый инвентарь. Акция подразумевает не только уборку мусора, но и специальные лекции и сборы вторсырья.