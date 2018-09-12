В театре имени Пушкина торжественно открыли 69-й творческий сезон. Худрук Евгений Писарев сообщил труппе, что впереди гастроли по лучшим сценам Америки, Франции, Германии, Израиля. Планируется выпустить и четыре спектакля – со своими звездами и приглашенными знаменитостями. Но увы, второй сезон подряд в новых спектакля не будет задействована прима театра – легендарная Вера Алентова. Корреспондент Dni.Ru выяснил причины.

В театре имени Пушкина торжественно открыли 69-й творческий сезон. Худрук Евгений Писарев сообщил труппе, что впереди гастроли по лучшим сценам Америки, Франции, Германии, Израиля. Планируется выпустить и четыре спектакля – со своими звездами и приглашенными знаменитостями. Но увы, второй сезон подряд в новых спектакля не будет задействована прима театра – легендарная Вера Алентова. Корреспондент Dni.Ru выяснил причины.Вера Валентиновна служит в этом прославленном театре с 1965 года, придя туда сразу после окончания Школы-студии МХАТ. Она – настоящая звезда и гарантия того, что на сцене будет высококлассный спектакль, а в зале непременно случится аншлаг. Всегда безупречно одетая, стильная, подтянутая – кажется, она даст фору иным молодым артистам.На сбор труппы актриса пришла в стильном клетчатом платье с эффектным цветком на груди. И сразу же привлекла к себе внимание многочисленных коллег и журналистов. "Царица", "Королева", "Дива", "Выглядит словно ровесница дочери" – слушались восторженные голоса. 76-летняя актриса очаровала всех красотой и молодостью. С бокалом шампанского Вера Алентова села в первом ряду, как и положено Примадонне. А уже 14-го сентября она сыграет в полюбившемся зрителям спектакле "Девичник Club"."Моя задача – балансировать занятыми в театрах артистами, а в труппе у нас 60 человек, которые должны работать, – пояснил Dni.Ru художественный руководитель театра Евгений Писарев. – А хорошие артисты не измеряются только брендами. Что же касается Веры Валентиновны, то она занята сегодня в трех спектаклях, которые идут достаточно часто. Поэтому если ставить еще что-то с ее участием, то придется избавиться от чего-то другого в репертуаре"."К тому же она сама понимает, что для актрисы "нежного возраста" (Алентовой – 76, Прим. ред.) ролей существует гораздо меньше, чем для молодых, – продолжает Писарев. – Хотя те работы, которые сегодня есть у Алентовой, очень разноплановые. Да я и не хотел бы использовать актрису такого уровня дарования просто для галочки. Вера Валентиновна сама прекрасно понимает, что театр – дело молодое, хотя и ветеранов, Народных и Заслуженных тоже забывать не нужно. Она – моя любимая артистка, и я получил большое удовольствие, работая с ней два года назад над спектаклем "Апельсины&Лимоны".