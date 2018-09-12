В рамках проведения 2 этапа Всероссийской оперативно-профилактической операции «Дети России» в ГБОУ Школа № 709 проведены профилактические мероприятия...

С целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот, сотрудники полиции Северо-Восточного округа проводят профилактические беседы с подростками.В рамках проведения 2 этапа Всероссийской оперативно-профилактической операции «Дети России» в ГБОУ Школа № 709 старшим инспектором направления по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по району Северный младшим лейтенантом полиции Ириной Вощанской со школьниками проведены профилактические беседы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, стимулирование подростков к сохранению и укреплению здоровья.Для учащихся 5-7 классов проведены классные часы «Мой мир без наркотиков», для начальных классов - уроки здоровья, беседы, просмотры видеофильмов и презентаций.Ученики 4-х классов выполнили рисунки и плакаты на тему: «Мы выбираем жизнь».Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29