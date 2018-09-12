Средний балл ЕГЭ абитуриентов Национального исследовательского технологического университета МИСиС значительно вырос за последние несколько лет. Если в 2012 году он составлял всего 67,3 балла, то по итогам приемной кампании 2018 года он достиг 82,8 баллов, сообщила Алевтина Черникова, ректор НИТУ МИСиС.

Средний балл ЕГЭ абитуриентов Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"значительно вырос за последние несколько лет. Если в 2012 году онсоставлял всего 67,3 балла, то по итогам приемной кампании 2018 года ондостиг 82,8 баллов, сообщила Алевтина Черникова, ректор НИТУ "МИСиС".Мотивированные и подготовленные"Кнам приходят все более подготовленные и мотивированные абитуриенты, длямногих из них наш университет является вузом первого выбора", -отметила Черникова.По ее словам, 40% первокурсников, поступивших в НИТУ "МИСиС"в этом году, имеют аттестат о среднем образовании с отличием, а каждыйтретий – средний балл по результатам ЕГЭ выше 250. Всего за нескольколет количество победителей и призеров олимпиад, зачисленных вуниверситет без вступительных испытаний, увеличилось в полтора раза.Конкурс на профильные специальности НИТУ "МИСиС"растет вместе с интересом к профессии инженера. Это особенно хорошовидно в случае с такими направлениями подготовки, как материаловедение,нанотехнологии и IT. В этом году конкурс на отдельные специальностидостигал 55 человек на место."Более половины всех заявлений, поданных абитуриентами на поступление в НИТУ "МИСиС",приходится на два института: Институт новых материалов инанотехнологий, готовящий инженеров-материаловедов, и Институтинформационных технологий и автоматизированных систем управления,выпускающий специалистов в сфере IT. Третий по популярности – Институт экотехнологий и инжиниринга, ведущий подготовку инженеров-металлургов", – рассказала Алевтина Черникова.В НИТУ "МИСиС", по ее словам, в этом году было подано 18 тысяч заявлений на поступление.Устойчивыйтренд, свидетельствующий о росте популярности инженерныхспециальностей, наблюдается достаточно давно – минимальный проходнойбалл по сумме трех предметов ЕГЭ с 2012 года вырос в НИТУ "МИСиС" на 47 пунктов и сегодня составляет уже 212 баллов.Развитие научно-технического творчества школьниковросте престижа инженерных специальностей свидетельствуют и изменения нарынке труда, и внимание к развитию технологических отраслей со стороныгосударства, заинтересованного в подготовке большого количестваквалифицированных инженеров, в том числе, для строительства цифровойэкономики. НИТУ "МИСиС",являясь одним из ведущих технических вузов страны, не только готовитвысокопрофессиональные кадры для экономики России, но и ведет масштабнуюработу в области профессиональной навигации школьников.Так,с 2015 года университет вместе с Департаментом образования Москвыреализует проект "Инженерный класс в московской школе", благодарякоторому школьники не только получают углубленные знания по рядуфундаментальных дисциплин, но и более осознанно подходят к выборубудущей профессии. Сегодня под эгидой этого проекта НИТУ "МИСиС"сотрудничает с 35 московскими школами, помогая ежегодно более 2 000старшеклассников осознанно подойти к выбору будущей профессии.Поитогам приемной кампании 2018 года более чем вдвое увеличилоськоличество московских абитуриентов, которые закончили инженерные классыНИТУ "МИСиС", отметила Алевтина Черникова.В университете на базе цифровой лаборатории FabLab НИТУ "МИСиС"успешно действует Центр технологической поддержки образования,признанный лучшим ЦТПО столицы. Здесь школьники могут не толькоознакомиться с современными цифровыми технологиями, но и научитьсяприменять их на практике. Кроме того, в НИТУ "МИСиС"проводятся "Университетские субботы" – лекции и мастер-классы,направленные на популяризацию технического образования среди школьников.Преподаватели НИТУ "МИСиС"в наглядной и доступной форме рассказывают будущим абитуриентам оновейших технологиях, актуальных научных и технических достижениях —таких, как блокчейн, робототехника, 3D-печать и многое другое.Партнерские отношения с 200 зарубежными университетамиСовременная наука не может развиваться в изоляции, поэтому в НИТУ "МИСиС"уделяют немало внимания расширению международных научных иобразовательных связей. Среди партнеров университета – более двух сотенведущих вузов и научно-исследовательских организаций Европы, Азии иАмерики.Среди них – Оксфорд, Кембридж, MIT, старейшие профильные университеты Европы – Фрайбергская горная академия и университет Лотарингии, а также Пекинский университет науки и технологий. Со многими из них НИТУ "МИСиС"реализует совместные образовательные программы – летние школы,включенное обучение, программы двойных дипломов. Университет являетсяучастником четырех проектов уровня MegaScience – Horizon 2020, MoEDAL, LHCb и SHiP.По словам Алевтины Черниковой, тесные связи с иностранными коллегами позволяют студентам НИТУ "МИСиС" за счет совместных проектов, конференций и научных коллабораций уже во время учебы интегрироваться в международное академическое сообщество.Специалисты для реального сектора экономикиНИТУ "МИСиС"уделяет большое значение сотрудничеству с ведущими бизнес-компаниямиРоссии и мира, госструктурами, инновационными стартапами в целяхподготовки специалистов ведущих отраслей промышленности.Среди ключевых партнеров – такие крупные корпорации, как Металлоинвест, ОМК, Росатом, Сбербанк, Норильский никель, РУСАЛ, НЛМК и многие другие. Всего НИТУ "МИСиС"сотрудничает более чем с 1600 организациями. Студенты университетапроходят практики и стажировки в этих компаниях, принимают участие внаучных исследованиях и в реализации совместных с бизнес-сообществомразработок.Такойподход приносит пользу и корпорациям, и студентам – первые получаютвозможность найти перспективных сотрудников, вторые увеличивают своишансы на успешное трудоустройство, причем порой – еще до выпуска изуниверситета.“Мыобязаны учитывать кадровые потребности бизнес-структур и выпускаемспециалистов, сразу готовых к практической деятельности”, – подчеркнулаАлевтина Черникова.Современная цифровая образовательная среда в РФСегоднянаша страна взяла курс на построение цифровой экономики. Одной изстратегических задач на этом пути, по словам президента России ВладимираПутина, является модернизация системы подготовки и переподготовкикадров с учетом тех изменений, которые несет с собой широкое применениеновых технологий.рамках этой стратегической инициативы осенью прошлого года был запущенприоритетный проект "Современная цифровая образовательная среда в РФ", вреализации которого, как рассказала Алевтина Черникова, НИТУ "МИСиС" принимает самое активное участие.Цельюпроекта является создание условий для системного повышения качества идоступности образования для всех без исключения граждан России напротяжении всей жизни. Внедрение цифровых инструментов в процессобучения, создание региональной инфраструктуры для профессиональнойподготовки учителей и преподавателей. Ожидается, что к 2025 году более11 миллионов человек пройдут обучение на онлайн-курсах, доступных черезресурс "одного окна", запущенного в рамках реализации проекта "СЦОС вРФ"."Широкоеиспользование цифровых технологий в традиционном образовании, а такжереализация таких проектов, как "СЦОС в РФ", – часть этой большойработы", – считает Черникова. По ее мнению, само по себе онлайн-обучениев России находится лишь в начале своего пути, и предстоит еще многоесделать для его развития и внедрения в широкие массы.