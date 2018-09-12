Средний балл ЕГЭ абитуриентов Национального исследовательского технологического университета МИСиС
значительно вырос за последние несколько лет. Если в 2012 году он
составлял всего 67,3 балла, то по итогам приемной кампании 2018 года он
достиг 82,8 баллов, сообщила Алевтина Черникова, ректор НИТУ МИСиС.
Средний балл ЕГЭ абитуриентов Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
значительно вырос за последние несколько лет. Если в 2012 году он
составлял всего 67,3 балла, то по итогам приемной кампании 2018 года он
достиг 82,8 баллов, сообщила Алевтина Черникова, ректор НИТУ "МИСиС".
Мотивированные и подготовленные
"К
нам приходят все более подготовленные и мотивированные абитуриенты, для
многих из них наш университет является вузом первого выбора", -
отметила Черникова.
По ее словам, 40% первокурсников, поступивших в НИТУ "МИСиС"
в этом году, имеют аттестат о среднем образовании с отличием, а каждый
третий – средний балл по результатам ЕГЭ выше 250. Всего за несколько
лет количество победителей и призеров олимпиад, зачисленных в
университет без вступительных испытаний, увеличилось в полтора раза.
Конкурс на профильные специальности НИТУ "МИСиС"
растет вместе с интересом к профессии инженера. Это особенно хорошо
видно в случае с такими направлениями подготовки, как материаловедение,
нанотехнологии и IT. В этом году конкурс на отдельные специальности
достигал 55 человек на место.
"Более половины всех заявлений, поданных абитуриентами на поступление в НИТУ "МИСиС",
приходится на два института: Институт новых материалов и
нанотехнологий, готовящий инженеров-материаловедов, и Институт
информационных технологий и автоматизированных систем управления,
выпускающий специалистов в сфере IT. Третий по популярности – Институт экотехнологий и инжиниринга, ведущий подготовку инженеров-металлургов", – рассказала Алевтина Черникова.
В НИТУ "МИСиС", по ее словам, в этом году было подано 18 тысяч заявлений на поступление.
Устойчивый
тренд, свидетельствующий о росте популярности инженерных
специальностей, наблюдается достаточно давно – минимальный проходной
балл по сумме трех предметов ЕГЭ с 2012 года вырос в НИТУ "МИСиС" на 47 пунктов и сегодня составляет уже 212 баллов.
Развитие научно-технического творчества школьников
О
росте престижа инженерных специальностей свидетельствуют и изменения на
рынке труда, и внимание к развитию технологических отраслей со стороны
государства, заинтересованного в подготовке большого количества
квалифицированных инженеров, в том числе, для строительства цифровой
экономики. НИТУ "МИСиС",
являясь одним из ведущих технических вузов страны, не только готовит
высокопрофессиональные кадры для экономики России, но и ведет масштабную
работу в области профессиональной навигации школьников.
Так,
с 2015 года университет вместе с Департаментом образования Москвы
реализует проект "Инженерный класс в московской школе", благодаря
которому школьники не только получают углубленные знания по ряду
фундаментальных дисциплин, но и более осознанно подходят к выбору
будущей профессии. Сегодня под эгидой этого проекта НИТУ "МИСиС"
сотрудничает с 35 московскими школами, помогая ежегодно более 2 000
старшеклассников осознанно подойти к выбору будущей профессии.
По
итогам приемной кампании 2018 года более чем вдвое увеличилось
количество московских абитуриентов, которые закончили инженерные классы
НИТУ "МИСиС", отметила Алевтина Черникова.
В университете на базе цифровой лаборатории FabLab НИТУ "МИСиС"
успешно действует Центр технологической поддержки образования,
признанный лучшим ЦТПО столицы. Здесь школьники могут не только
ознакомиться с современными цифровыми технологиями, но и научиться
применять их на практике. Кроме того, в НИТУ "МИСиС"
проводятся "Университетские субботы" – лекции и мастер-классы,
направленные на популяризацию технического образования среди школьников.
Преподаватели НИТУ "МИСиС"
в наглядной и доступной форме рассказывают будущим абитуриентам о
новейших технологиях, актуальных научных и технических достижениях —
таких, как блокчейн, робототехника, 3D-печать и многое другое.
Партнерские отношения с 200 зарубежными университетами
Современная наука не может развиваться в изоляции, поэтому в НИТУ "МИСиС"
уделяют немало внимания расширению международных научных и
образовательных связей. Среди партнеров университета – более двух сотен
ведущих вузов и научно-исследовательских организаций Европы, Азии и
Америки.
Среди них – Оксфорд, Кембридж, MIT, старейшие профильные университеты Европы – Фрайбергская горная академия и университет Лотарингии, а также Пекинский университет науки и технологий. Со многими из них НИТУ "МИСиС"
реализует совместные образовательные программы – летние школы,
включенное обучение, программы двойных дипломов. Университет является
участником четырех проектов уровня MegaScience – Horizon 2020, MoEDAL, LHCb и SHiP.
По словам Алевтины Черниковой, тесные связи с иностранными коллегами позволяют студентам НИТУ "МИСиС" за счет совместных проектов, конференций и научных коллабораций уже во время учебы интегрироваться в международное академическое сообщество.
Специалисты для реального сектора экономики
НИТУ "МИСиС"
уделяет большое значение сотрудничеству с ведущими бизнес-компаниями
России и мира, госструктурами, инновационными стартапами в целях
подготовки специалистов ведущих отраслей промышленности.
Среди ключевых партнеров – такие крупные корпорации, как Металлоинвест, ОМК, Росатом, Сбербанк, Норильский никель, РУСАЛ, НЛМК и многие другие. Всего НИТУ "МИСиС"
сотрудничает более чем с 1600 организациями. Студенты университета
проходят практики и стажировки в этих компаниях, принимают участие в
научных исследованиях и в реализации совместных с бизнес-сообществом
разработок.
Такой
подход приносит пользу и корпорациям, и студентам – первые получают
возможность найти перспективных сотрудников, вторые увеличивают свои
шансы на успешное трудоустройство, причем порой – еще до выпуска из
университета.
“Мы
обязаны учитывать кадровые потребности бизнес-структур и выпускаем
специалистов, сразу готовых к практической деятельности”, – подчеркнула
Алевтина Черникова.
Современная цифровая образовательная среда в РФ
Сегодня
наша страна взяла курс на построение цифровой экономики. Одной из
стратегических задач на этом пути, по словам президента России Владимира
Путина, является модернизация системы подготовки и переподготовки
кадров с учетом тех изменений, которые несет с собой широкое применение
новых технологий.
В
рамках этой стратегической инициативы осенью прошлого года был запущен
приоритетный проект "Современная цифровая образовательная среда в РФ", в
реализации которого, как рассказала Алевтина Черникова, НИТУ "МИСиС" принимает самое активное участие.
Целью
проекта является создание условий для системного повышения качества и
доступности образования для всех без исключения граждан России на
протяжении всей жизни. Внедрение цифровых инструментов в процесс
обучения, создание региональной инфраструктуры для профессиональной
подготовки учителей и преподавателей. Ожидается, что к 2025 году более
11 миллионов человек пройдут обучение на онлайн-курсах, доступных через
ресурс "одного окна", запущенного в рамках реализации проекта "СЦОС в
РФ".
"Широкое
использование цифровых технологий в традиционном образовании, а также
реализация таких проектов, как "СЦОС в РФ", – часть этой большой
работы", – считает Черникова. По ее мнению, само по себе онлайн-обучение
в России находится лишь в начале своего пути, и предстоит еще многое
сделать для его развития и внедрения в широкие массы.