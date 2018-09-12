Представив ранее сегодня три новых модели iPhone — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, — Apple в заключении презентации объявила их цены на американском рынке. Кроме того, представители компании сообщили, какие из предыдущих моделей остаются в продаже и как сильно они подешевеют.

Представив ранее сегодня три новых модели iPhone — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, — Apple в заключении презентации объявила их цены на американском рынке. Кроме того, представители компании сообщили, какие из предыдущих моделей остаются в продаже и как сильно они подешевеют.В США предзаказы на 5,8-дюймовый iPhone XS и 6,5-дюймовый iPhone XS Max, оснащаемые передовым 7-нм процессором A12 Bionic, поддержкой двух "симок" и улучшенной камерой, откроются в эту пятницу, 14 сентября.Смартфоны будут доступны с объемами памяти на 64, 256 либо 512 гигабайт. iPhone XS с емкостью накопителя 64 ГБ оценили в $999, iPhone XS Max — в $1099. Покупателям их начнут доставлять неделей позже, 21 числа.В странах "второй волны", включая Россию, новинки появятся 28 сентября. iPhone XS в конфигурации с 64 ГБ памяти будут продавать за 87 990 рублей, c 256 ГБ — за 100 990 рублей, с 512 ГБ — за 118 990 рублей. За iPhone XS Max с вариантом накопителя на 64 ГБ попросят 96 990 рублей, на 256 ГБ — 109 990 рублей, на 512 ГБ — 127 990 рублей."Упрощенная" модель с 6,1-дюймовым ЖК-экраном и одинарной камерой iPhone XR выйдет 26 октября (прием предзаказов — с 19 октября). Цена в США — от $749, в России — 64 990 рублей за версию с 64 ГБ, 68 990 рублей за 128 ГБ и 77 990 рублей за 256 ГБ.∎Apple укрупнила "умные" часы и добавила ЭКГ-датчик читайте также"Айфоны" предыдущих поколений подешевеют. Стоимость iPhone 7 будет начинаться с $449, iPhone 8 — с $599.∎Новые iPhone XS и XS Max представлены официально читайте такжеСмарт-часы Apple Watch Series 4 с укрупненным экраном и ЭКГ-датчиком выйдут в России 28 сентября.Начальная цена — 31 990 рублей за 40-мм модель с GPS. За версию с высотой корпуса 44 мм запросят 33 990 рублей.