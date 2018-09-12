Компания Apple начала презентацию новых iPhone. Речь идет об iPhone Xs, Xs Max и Xr.

Компания Apple начала презентацию новыхiPhone. Речь идет об iPhone Xs, Xs Max и Xr.12 сентября Appleначала ежегодную сентябрьскую презентацию новых устройств в театре Стива Джобса. Поклонники продукции компании увидят трибезрамочные модели iPhone.Гаджет выйдет с 5,8-дюймовым и 6,5-дюймовымOLED-экраном. Третий смартфон 6,1-дюймовый IPS-экран и будет самым дешевым изпредставленных.Публикаувидела и новое поколение часов Apple Watch с увеличенным на 30% безрамочнымциферблатом. Из-за этого на циферблате будет доступно большевиджетов.Примечательно,что Apple ранее случайно слила новые iPhone Снимки ранее опубликовал портал 9to5Mac. В кодестраницы сайта Apple нашли подтверждение планов компании выпустить три новыхiPhone, сообщает на сайт ATH.Таким образом презентация была испорчена вышедшей информацией. Однако вскоре после публикации информации компанияудалила с сайта упоминания новых смартфонов.Предполагается, что продажи новинок стартуют вконце сентября. По информации источников из Китая, "яблочные" фанаты смогукупить iPhone XR за 60 тысяч рублей, Xs – за 75 тысяч рублей, аXs Max – за 85 тысяч рублей.