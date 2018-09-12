Компания Apple начала презентацию новых
iPhone. Речь идет об iPhone Xs, Xs Max и Xr.
Компания Apple начала презентацию новых
iPhone. Речь идет об iPhone Xs, Xs Max и Xr.
12 сентября Apple
начала ежегодную сентябрьскую презентацию новых устройств в театре Стива Джобса. Поклонники продукции компании увидят три
безрамочные модели iPhone.
Гаджет выйдет с 5,8-дюймовым и 6,5-дюймовым
OLED-экраном. Третий смартфон 6,1-дюймовый IPS-экран и будет самым дешевым из
представленных.
Публика
увидела и новое поколение часов Apple Watch с увеличенным на 30% безрамочным
циферблатом. Из-за этого на циферблате будет доступно больше
виджетов.
Примечательно,
что Apple ранее случайно слила новые iPhone Снимки ранее опубликовал портал 9to5Mac. В коде
страницы сайта Apple нашли подтверждение планов компании выпустить три новых
iPhone, сообщает на сайт ATH.
Таким образом презентация была испорчена вышедшей информацией. Однако вскоре после публикации информации компания
удалила с сайта упоминания новых смартфонов.
Предполагается, что продажи новинок стартуют в
конце сентября. По информации источников из Китая, "яблочные" фанаты смогу
купить iPhone XR за 60 тысяч рублей, Xs – за 75 тысяч рублей, а
Xs Max – за 85 тысяч рублей.