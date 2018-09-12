В Театре им. Стива Джобса состоялась презентация 4-го поколения умных часов Apple Watch. Новинка пережила самый крупный за три года апдейт: Series 4 получили экран от края до края и датчик электрокардиограммы. Высоту корпуса увеличили до 40 и 44 миллиметров (ранее — 38 и 42 мм), а площадь дисплея — на 30–35%.

В Театре им. Стива Джобса состоялась презентация 4-го поколения "умных" часов Apple Watch. Новинка пережила самый крупный за три года апдейт: Series 4 получили экран от края до края и датчик электрокардиограммы. Высоту корпуса увеличили до 40 и 44 миллиметров (ранее — 38 и 42 мм), а площадь дисплея — на 30–35%.Выросшая полезная площадь позволяет разместить на экране больше виджетов-усложнений. В новую операционную систему watchOS 5, например, включен циферблат, отображающий температуру, секундомер, прогноз погоды, кольца активности, дату, музыку, календарь и даже УФ-индекс.В основу аппарат лег улучшенный 64-разрядный процессор S4 с двумя ядрами. Работает он "до двух раз быстрее", заявили в компании. "Цифровая коронка" — колесико на боку часов — была переработана с нуля, и теперь обладает тактильной обратной связью.Обновленные гироскоп и акселерометр Apple Watch Series 4 могут распознать свободное падение и автоматически сделать звонок в экстренные службы. Время автономной работы практически не изменилось — батарейка "проживет" до 18 часов.Одним из самых значимых новшеств стал новый датчик электрокардиограммы, встроенный в "спинку". Благодаря ему прибор теперь не просто измеряет частоту сердечных сокращений, но и предоставляет исчерпывающую диагностику нарушений ритма сердца.ЭКГ-датчик позволяет устройству распознавать аномальный сердечный ритм, фибрилляцию предсердий и другие отклонения от нормы на самых ранних этапах.На запись полной электрокардиограммы уходит около 30 секунд, после чего все данные автоматически передаются в приложение "Здоровье" на iOS. Измерения в виде PDF-файла могут быть тут же направлены на расшифровку лечащему врачу.Новый сенсор, подчеркнули в Apple, сертифицирован Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA). Это означает, что в США смарт-часы могут официально использоваться в качестве медицинского прибора.”Обзор iOS 12: и лучше, и быстрее читайте такжеПредзаказы на Apple Watch Series 4 откроются в эту пятницу, 14 сентября. Поставки начнутся 21 сентября. Цена на модель с GPS будет начинаться с $399, с поддержкой LTE-сетей — с $499. Предыдущее поколение смарт-часов, Apple Watch Series 3, оценили в $279.